"Cumhurbaşkanına hakaret" davasında verilen karara savcılıktan itiraz
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada hakaretten yargılanan kişiye "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu yerine "hakaret" suçundan ceza vermesine karşı itirazda bulundu.
09.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:50
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada hakaretten yargılanan kişiye "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu yerine "hakaret" suçundan ceza vermesine karşı itirazda bulundu.
Alınan bilgiye göre, başsavcılığın Ankara Bölge Adliye Mahkemesine dosyanın gönderilmesi talebiyle Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesine sunduğu istinaf dilekçesinde, sanığın eyleminin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında kaldığı ve hatalı vasıflandırmayla sanığa eksik ceza tayin edildiği kaydedildi.
Mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanan bir kişiye, TCK'nin 125. maddesinde düzenlenen "hakaret" suçundan takdiri indirimle 5 ay ceza vermişti.
Mahkemenin gerekçeli kararında "sanığın hakaret suçunu işlediği" belirtilmiş, bununla birlikte "söz konusu suçun, katılanın Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla ilgili değil, iktidar partisinin genel başkanı sıfatına" yönelik olduğu savunulmuştu.
Alınan bilgiye göre, başsavcılığın Ankara Bölge Adliye Mahkemesine dosyanın gönderilmesi talebiyle Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesine sunduğu istinaf dilekçesinde, sanığın eyleminin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında kaldığı ve hatalı vasıflandırmayla sanığa eksik ceza tayin edildiği kaydedildi.
Mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanan bir kişiye, TCK'nin 125. maddesinde düzenlenen "hakaret" suçundan takdiri indirimle 5 ay ceza vermişti.
Mahkemenin gerekçeli kararında "sanığın hakaret suçunu işlediği" belirtilmiş, bununla birlikte "söz konusu suçun, katılanın Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla ilgili değil, iktidar partisinin genel başkanı sıfatına" yönelik olduğu savunulmuştu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :"Cumhurbaşkanına hakaret" davasında verilen karara savcılıktan itiraz
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