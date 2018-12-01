Cumhurbaşkanına Hakaret Eden Şahıs Tutuklandı

Eskişehir'de, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesaplarından hakaret ettiği tespit edilen Alaattin Z.'yi (62) adresinde gözaltına alındı.
Öte yandan, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR
Recep Tayyip Erdoğan,Eskişehir
01 Aralık 2018 Cumartesi 11:30