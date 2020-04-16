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Cumhurbaşkanına hakareta tutuklama

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan İ.U. (63), tutuklandı.

16.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:12
Cumhurbaşkanına hakareta tutuklama

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan İ.U. (63), tutuklandı.

Ereğli ilçesinde yaşayan İ.U.'nun sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İ.U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.U., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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