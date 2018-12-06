Cumhurbaşkanına Hakarete Hapis Cezası

06 Aralık 2018 Perşembe 16:14



06 Aralık 2018 Perşembe 16:14

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı gün sosyal medyadan cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa, 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık G.Ş. ve avukatı katıldı.Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, FETÖ'nün darbe girişiminin gerçekleştiği gün sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajlarda, "Cumhurbaşkanına hakaret ettiği" ve "milleti aşağıladığı" gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan ise sanığın beraatini istedi.Sanık G.Ş, suç işleme kastı olmadan demokratik hakkını kullandığını ve sosyal medyadan paylaşımlarda bulunduğunu savunarak, "Bugünkü aklım olsaydı o paylaşımı yapmazdım. Üzgünüm. Beraatimi istiyorum." dedi.Mahkeme heyeti, sanık G.Ş'ye "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, "Türk milletini, cumhuriyeti ve TBMM'yi aşağılama" suçundan ise 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.OlayFETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan G.Ş, 20 Temmuz 2016'da çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.Hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret, Türk milletini, cumhuriyeti ve TBMM'yi aşağılama, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçlarından cezalandırılması istemiyle dava açılan G.Ş. hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada tahliye edilmişti.