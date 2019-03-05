Cumhurbaşkanına Teşekkür Ettiler

Kaynak: İHA

Zonguldak Platformu, Zonguldak Havaalanıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.Karadeniz Muhtarlar Federasyonunda düzenlenen basın açıklamasına Karadeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Şerafettin Nas, başta olmak üzere dernek başkanları katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak mitinginde havaalanıyla ile ilgili verdiği müjde üzerine açıklama yapan Zonguldak Platform Sözcüsü Osman Sav, "142 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Zonguldak Platformu yıllardır Zonguldak Havaalanı'nın yurt içi seferlerinin açılması için mücadele ediyordu. Germany Hava yollarının iflas etmesiyle yurtdışı seferlerin de açılması için mücadele etmeye başladı. Üç gün önce başlayan yoğun görüşmeler neticesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak'a gelmesini fırsat bilerek kendisine ulaştık. Havaalanından tekrar seferlerin başlamasıyla ilgili talimatını da mitingde verdi. Cumhurbaşkanımız ilk defa havaalanı konusunda konuştu. Açıklanması istenilmeyen bazı detaylar var. Bunlara da güvenerek mart ayı içerisinde seferlerin başlayacağına inanıyoruz. Bartın, Karabük, Zonguldak'ta ve İstanbul'da yaşayan bu yörenin insanları İzmir, Antalya ve Trabzon bölgesinde yaşayan insanlarımız Avrupa'da yaşayan yaklaşık 600 bin insan bu müjdeyi bekliyordu. Cumhurbaşkanımıza verilen notta Avrupa'da yaşayan 30 bin insanın mağdur olduğu söylendi. Cumhurbaşkanımız bu rakamı duyunca hemen talimatını verdi. Mağdur olan sayı bir ilde 30 bin iken Almanya geneli bu sayı 90 bin, Avrupa geneli ise 120 bin civarında. Bize destek veren AK Parti il başkanı Zeki Tosun'a, milletvekillerine çok teşekkür ediyoruz. Avrupa Zonguldaklılar Dernek Başkanımız Mehmet Karakulak rahatsızlığına rağmen bu süreçte çok uğraştı, hep yanımızda yer aldı. Zonguldakspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner Türk Hava Yolları Genel Müdürü İlker Aycı ile de defalarca görüştü, gündemde tuttu. Zira basınımız talebimizi sürekli dillendirdi. Özetle emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Teknik bir cihaz bekleniyordu. Cihaz takıldı. Deneme uçuşu erkene alındı. 15 Mart'tan sonra da uçak seferlerinin başlayacağını umut ediyoruz. Siirt havaalanında 1 Mart'ta test uçuşu yapıldı. 6 Mart'ta da uçuşlar başladı. 2 Nisan'da Zonguldak umre kafilesinde havaalanından göndermeyi hedefliyoruz" dedi. - ZONGULDAK