Cumhurbaşkanını duygulandıran şehit anneleri konuştu Açıklaması
'Türkiye'mizin Kahraman Kadınları' programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı duygulandıran şehit anneleri Kırşehir'de konuştu.
09.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:06
' Türkiye 'mizin Kahraman Kadınları' programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı duygulandıran şehit anneleri Kırşehir 'de konuştu.
Organlarını bağışlayan şehit polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın annesi Sevgi Yılmaz, "Ben anneyim Cumhurbaşkanımızda hem anne hem devlet baba. Allah, binlerce kez razı olsun her zaman şehitlerimizin ve şehit annelerimizin yanında oldu. Devletimizin, milletimizin başından Allah eksik etmesin" dedi. Yılmaz, "Oğlum, benim gözümde iki kez şehadete erdi. Birincisi vatanı için ikincisi ise organlarını bağışlayarak milleti için oldu. Vasiyetini yerine getirdik. 5 kişi yavrumun organları ile hayata döndü. Hepsi ile de görüşüyor ve sağlık durumları ile ilgileniyorum. Evladımı şehit verdim. Yeniden dünyaya gelse göğsümü gere gere yeniden şehit olması için gönderirdim" diye konuştu.
Bakım faaliyetleri kapsamında oksijen tüpü patlaması sonrası şehit düşen piyade sıhhıye er Yusuf Erdoğdu'nun annesi Zahide Erdoğdu ise, "Cumhurbaşkanımızın misafiri olduk. Cumhurbaşkanımız şehit annelerinin videolarını izleyince gururlandı ve duygulandı. ' Bu askerler, bu şehit anneleri bizlerin evladıdır' diyerek gözyaşlarını tutamadı. Biz de şehit annesi olarak duygulandık. Anne olarak evladımızla gurur duyduk. Acısı büyük de olsa sevgisi özlemi ve hasreti ondan da büyüktür. Vatan ve millet adına evlatlarımızla göğüs göğüse çarpışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Şehit polis memuru Hayrettin Yılmaz geçirdiği trafik kazası sonrası, Yusuf Erdoğdu ise oksijen tüpü patlaması sonrasında şehit düşmüştü. - KIRŞEHİR
Organlarını bağışlayan şehit polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın annesi Sevgi Yılmaz, "Ben anneyim Cumhurbaşkanımızda hem anne hem devlet baba. Allah, binlerce kez razı olsun her zaman şehitlerimizin ve şehit annelerimizin yanında oldu. Devletimizin, milletimizin başından Allah eksik etmesin" dedi. Yılmaz, "Oğlum, benim gözümde iki kez şehadete erdi. Birincisi vatanı için ikincisi ise organlarını bağışlayarak milleti için oldu. Vasiyetini yerine getirdik. 5 kişi yavrumun organları ile hayata döndü. Hepsi ile de görüşüyor ve sağlık durumları ile ilgileniyorum. Evladımı şehit verdim. Yeniden dünyaya gelse göğsümü gere gere yeniden şehit olması için gönderirdim" diye konuştu.
Bakım faaliyetleri kapsamında oksijen tüpü patlaması sonrası şehit düşen piyade sıhhıye er Yusuf Erdoğdu'nun annesi Zahide Erdoğdu ise, "Cumhurbaşkanımızın misafiri olduk. Cumhurbaşkanımız şehit annelerinin videolarını izleyince gururlandı ve duygulandı. ' Bu askerler, bu şehit anneleri bizlerin evladıdır' diyerek gözyaşlarını tutamadı. Biz de şehit annesi olarak duygulandık. Anne olarak evladımızla gurur duyduk. Acısı büyük de olsa sevgisi özlemi ve hasreti ondan da büyüktür. Vatan ve millet adına evlatlarımızla göğüs göğüse çarpışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Şehit polis memuru Hayrettin Yılmaz geçirdiği trafik kazası sonrası, Yusuf Erdoğdu ise oksijen tüpü patlaması sonrasında şehit düşmüştü. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
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