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Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına giden Hırvatistan'da milliyetçi vurgular dikkat çekiyor

Hırvatistan, Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı görevini üstlenmesine günler kala cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic ikinci defa seçilebilmek için eski başbakan Zoran Milanovic'e ve müzisyen Miroslav Skoro'ya karşı zorlu bir mücadele veriyor.

22.12.2019 08:04 | Son Güncelleme: 22.12.2019 08:04 Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına giden Hırvatistan'da milliyetçi vurgular dikkat çekiyor
yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor. Sekiz adayın yarıştığı seçimde ikinci defa seçilmek için mücadele veren Kolinda Grabar-Kitarovic'in iki güçlü rakibi bulunuyor: Sol cephede eski başbakan Zoran Milanovic, sağ cephede ise Miroslav Skoro seçmenin oyuna talip.

Kamuoyu yoklamaları bu üç adayın oy oranının birbirine çok yakın olduğunu gösteriyor. Hiçbir adayın bugünkü seçim sonucunda yüzde 50+ 1 çoğunluğu elde edememesi halinde en fazla oy alan iki aday 5 Ocak'ta düzenlenecek ikinci turda yeniden karşı karşıya gelecek.
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Cumhurbaşkanı, Hırvatistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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