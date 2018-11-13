Cumhurbaşkanını Tehdide Hapis Cezası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı sosyal medya aracılığıyla tehdit eden ve örgüt propagandası yapan Ahmet Çelik
'e 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Ankara
16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Çelik ve avukatı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın avukatı Alperen Bozdağ katıldı.
Avukat Bozdağ, Çelik'in, 7 Haziran 2015'teki genel seçimlerden bir gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında kullandığı ifadelerle üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğunu kaydetti.
Esasa ilişkin savunma yapan sanık Çelik, 5 Haziran
2015'te yapılan HDP Diyarbakır
mitinginde meydana gelen patlamadan sonra söz konusu paylaşımı 6 Haziran
2015'te yaptığını söyledi. Çelik, amacının suç işlemek olmadığını ileri sürdü.
Paylaşımlarının örgüt propagandası yapma amacı taşımadığını ve HDP'nin yüzde 10'luk seçim barajını geçmesini istediğini beyan ettiğini savunan Çelik, mahkeme heyetinden tahliyesi ve beraatini istedi.
Müzakerenin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çelik'in söz konusu paylaşımından önce de yine sosyal medya hesabından "örgüt propagandası" yaptığının tespit edildiğini belirtti. Heyet, sanığın 2011'deki paylaşımlarından ötürü 2 yıl 1 ay, 2014 ve 2015'teki paylaşımlarından dolayı da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.
Çelik'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin, "sair tehdit" suçunu oluşturduğunu kaydeden mahkeme heyeti, bu suçtan da sanığın 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.
Toplamda 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Çelik'in, tutukluluk halinin de devamı kararlaştırıldı.