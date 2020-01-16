Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı

Tarım alanlarının drone görüntüsüÇocukların fidan dikiminden görüntüBaraj görüntüsüKara yollarından görüntüDemir yolu ve yapılan Kahramanmaraş
ve Balıkesir Havalimanı görüntüleriYapılan yurtların dış ve iç görüntüleriYapılan toplu konutlar Kütüphane, kültür merkezi, restore edilen tarihi alanlarSavunma sanayii kapsamında üretilen araçlarTOKİ evleri ve Millet Bahçesi görüntüleriAntartika Bilim Seferi'ne katılanlar ve Antartika'dan görüntüPolis ve bekçilerin görev başındaki görüntüleriBağlıca'daki MİT'in yeni binası Deniz, hava, demir, kara yolu görüntüleriGençlik merkezi görüntüleriSpora yapılan yatırımlar Hastane içi detayları112 hava, kara ambulanslarıŞehir hastanelerinden görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.