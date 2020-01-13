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"Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki fark 11 puan

"Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette "Erdoğan'a oy vereceğim" diyenlerin oranı yüzde 45,4 olarak belirlendi. Aynı ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tercih edenlerin oranı ise yüzde 34,6 oldu.

13.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:26

Artıbir Araştırma Şirketi, yaptığı son araştırmada katılımcılara "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rakiplerinden sıyrılıp ön plana çıktığı araştırmada iki isim arasındaki fark 11 puan olarak belirlendi.

ERDOĞAN, YÜZDE 45'LERDE

Araştırmada tercihini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullanacaklarını belirtenlerin oranı yüzde 45,4 olarak belirlenirken, Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı olarak görmek isteyenlerin oranı yüzde 34,6'da kaldı.

KANAL İSTANBUL SORUSU

Aynı araştırmada katılımcılara son dönemlerde iki ismi karşı karşıya getiren Kanal İstanbul projesi de soruldu. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 54,2'si "Hayır" yanıtını verirken, yüzde 42,4'lük kesimde yapılmasından yana görüş belirtti.

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Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Güncel


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