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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Dışişleri Bakanlığı ve Türk İhracat Kredi Bankası'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

17.10.2019 02:45Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de
Dışişleri Bakanlığı ve Türk İhracat Kredi Bankası'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre, Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü'ne İlhan Kemal Tuğ, Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne Levent Erler, Küresel ve İnsani Konular Genel Müdür Yardımcılığı'na Süleyman Ömür Budak ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na ise Uygar Mustafa Sertel atandı.

Ayrıca Karara göre, Türk İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Ali Güney uygun görüldü. - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Güncel

Kaynak: İHA

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