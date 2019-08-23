Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, Rasim Ozan Kütahyalı'yı yerden yere vurdu

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnakları hakareti sonrası tekrar televizyona çıkmasına isyan ederek, "Beyaz TV'nin bu şahsı, layık olduğu çukura geri göndermesi gerekir." dedi.

Hidayet Türkoğlu

"BEYAZ TV'NİN DERHAL BU HATADAN DÖNMESİ GEREKİR"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, Rasim Ozan Kütahyalı için "Boşnak ve Türk halkının vicdanında müebbete mahkum olan, ahlaksız, aşağılık ve özrü mümkün olmayan hakaretin sahibi ..." yorumunu yaptı ve programa yeniden çıkarılmasıyla ilgili televizyon kanalında da tepki gösterdi. Türkoğlu sosyal medya hesabından Boşnak ve Türk halkının vicdanında müebbete mahkum olan, ahlaksız, aşağılık ve özrü mümkün olmayan hakaretin sahibi Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekran karşısına çıkarılması nasıl bir garabettir, akıl tutulmasıdır. Beyaz TV'nin derhal bu hatadan dönmesi ve bu şahsı, layık olduğu çukura geri göndermesi gerekir." ifadelerini kullandı.