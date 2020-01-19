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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ikinci etabı Sakarya'da

Dünyanın ve Avrupa'nın en modern tesislerinden olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, 12-19 Nisan tarihleri arasında bu yıl 56'ncısı düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2'nci etabına ev sahipliği yapacak.

19.01.2020 14:11 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:16Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ikinci etabı Sakarya'da
Dünyanın ve Avrupa'nın en modern tesislerinden olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, 12-19 Nisan tarihleri arasında bu yıl 56'ncısı düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2'nci etabına ev sahipliği yapacak.

Dünyanın ve Avrupa'nın en modern tesislerinden olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, bu yıl 56'ncısı düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2'nci etabına ev sahipliği yapacak. 12-19 Nisan tarihleri arasında UCI ProSeries kapsamında 8 etap olarak gerçekleşecek olan tur, Marmara'yı dolaşacak. Geçen yıllardan farklı olarak İstanbul Beykoz'da start alacak ilk tur bu yıl Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nın gerçekleştirileceği Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde finiş yapacak. Uluslararası organizasyonun 194 kilometrelik ikinci etabı ise Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başlayacak ve Bursa Uludağ Milli Parkı'nda sona erecek.

Gençlik ve Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bu yıl 12-19 Nisan tarihleri arasında 56.'sı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabına Ayçiçeği Bisiklet Vadimiz ev sahipliği yapacak. 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'na hazırlıklarını sürdüren Bisiklet Vadimiz geçen yıl olduğu gibi yine en iyi şekilde ev sahipliği yapacaktır. Tüm bisiklet tutkunlarını 12-19 Nisan tarihleri arasında ikinci etabı şehrimizde gerçekleşecek 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu seyretmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Sakarya, Spor

Kaynak: İHA

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