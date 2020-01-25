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Cumhurbaşkanlığı, deprem yardımları açıklaması yaptı

Cumhurbaşkanlığı, deprem bölgesine gönderilecek yardımların, 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak ulaştırılmasının önem arz ettiğini bildirdi.

25.01.2020 04:19 | Son Güncelleme: 25.01.2020 04:24Cumhurbaşkanlığı, deprem yardımları açıklaması yaptı
Cumhurbaşkanlığı, deprem bölgesine gönderilecek yardımların, 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak ulaştırılmasının önem arz ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı, resmi hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince kamu kurumları ve sivil yardım kuruluşlarının yapacakları yardımlar AFAD koordinesinde yürütülmektedir. Bu sebeple deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların '0 312 258 23 23' numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Twitter, Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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