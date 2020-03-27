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CUMHURBAŞKANLIĞI DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ'NDEN KORONAVİRÜS BİLGİLENDİRME SİTESİ

CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi, Koronavirüs bilgilendirme sitesi açtı.

27.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:50

CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi, Koronavirüs bilgilendirme sitesi açtı. "https: corona.cbddo.gov.tr/" adresinden girilen sitede Türkiye 'deki son veriler güncellenerek açıklanıyor. Sitede iyileşenler ve ölüm oranı da yer alıyor. Sitedeki son bilgilere göre Türkiye'de koronavirüs tespit edilen 3 bin 629 kişi var. 26 kişinin iyileştiği kaydedilirken 75 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi yer alıyor. Sitede ilk koronavirüs tespitinin 11 Mart'ta yapıldığı belirtilirken ilk ölümün 16 Mart'ta, ilk iyileşmenin ise 25 Mart'ta gerçekleştiği kaydediliyor.

Sitedeki bilgiye göre Türkiye'de ölüm oranı şu an yüzde 2.07. Sitede ayrına diğer ülkelerle ilgili bilgiler de yer alıyor.

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CUMHURBAŞKANLIĞI DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ’NDEN KORONAVİRÜS BİLGİLENDİRME SİTESİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Dönüşüm, Güncel

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CUMHURBAŞKANLIĞI DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ'NDEN KORONAVİRÜS BİLGİLENDİRME SİTESİ

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