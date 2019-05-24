Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunun görev ve yetkilerine yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazate'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunun görev ve yetkileri, İçişleri Bakanlığına devredildi.
Genelgede, Karayolu Güvenliği Yüksek Kuruluna 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile verilen görev ve yetkilerin İçişleri Bakanlığı tarafından kullanılması yer aldı. - ANKARA
Recep Tayyip Erdoğan
, Güncel
Kaynak: İHA