15.06.2019 09:02
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan öğrencilere başarı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, YKS'ye katılacak öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, YKS'ye katılacak öğrencilere başarılar diledi.

Altun, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrencilere başarılar dilediğini belirtti. Altun'un mesajında şu ifadeler yer aldı: "Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Ülkemizin güzide yükseköğretim kurumları sizleri bekliyor. Yıl boyu gösterdiğiniz çaba ve harcadığınız emek karşılığını bulsun. Sınav sonucunuz şimdiden vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun" - ANKARA
Kaynak: İHA
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