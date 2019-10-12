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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Arap Birliği'nin bildirisine sert tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Barış Pınarı Harekatı'nı "Egemenliğe saldırı" olarak niteleyen Arap Birliği'ne sert tepki gösterdi. Altun, "Nüfusunun çoğunluğu Araplardan oluşan bölgenin terör örgütü tarafından işgal edilmesinden rahatsızlık duymayanların, duyduğu rahatsızlık bizim için ancak bir gurur vesilesi olabilir." dedi.

12.10.2019 18:36Son dakika: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Arap Birliği'nin bildirisine sert tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Barış Pınarı Harekatı'na karşı Arap Birliği'nin yayınladığı bildiriyi kınayan bir açıklama yaptı. Altun açıklamasında "Arap köylerinin yerle bir edilmesinden hiçbir rahatsızlık duymayanların, terörle mücadelemizden duyduğu rahatsızlık bizim için ancak bir gurur vesilesi olabilir" ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün yayımladığı bildiride ülkemizin Suriye'nin kuzeydoğusunda gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunu 'işgal' olarak tanımlayan Arap Birliği'ni en sert biçimde kınıyorum.

Türkiye'nin Filistin halkının haklarını savunmasından, Kudüs'ün işgalcilere peşkeş çekilmesine itiraz etmesinden, darbelere, cinayetlere ya da Yemen'de masum insanların bombalanması gibi olaylara karşı durmasından rahatsız olanların Arap dünyasını temsil etmediğini çok iyi biliyoruz.

Nüfusunun büyük çoğunluğu Araplardan oluşan bir bölgenin PKK terör örgütü tarafından işgal edilmesinden, masum Arap sivillerin yurtlarından sürülmesinden, Arap köylerinin yerle bir edilmesinden hiçbir rahatsızlık duymayanların, terörle mücadelemizden duyduğu rahatsızlık bizim için ancak bir gurur vesilesi olabilir."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

ARAP BİRLİĞİ "EGEMENLİĞE SALDIRI" OLARAK NİTELEMİŞTİ

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebul Geyt, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu defalarca kez dile getirmesine rağmen, bölgeyi terörden arındırmayı amaçlayan Barış Pınarı Harekatı'na "egemenliğe saldırı" yorumunda bulunmuştu.

Arap BirliğiArap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na bir küstah yorum daha!


Barış Pınarı Harekatı, Fahrettin Altun, Arap Birliği, Güncel

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