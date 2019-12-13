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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar İl Müdürü Burcu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar İl Müdürü Şerife Münire Burcu, Anadolu Ajansı (AA) Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı.

13.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:02
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar İl Müdürü Şerife Münire Burcu, Anadolu Ajansı (AA) Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı.
AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği , yaşam ve kategorilerindeki fotoğraflarını inceleyen Burcu, haber kategorisinde " 'de enkazlar altında iftar", yaşam kategorisinde " 'da yaşam", sporda ise "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarlara oy verdi.
İl Müdürü Burcu, AA Yılın Fotoğrafları oylamasına ilk kez katıldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Yarışmada, haber, yaşam ve spor kategorilerinde çok başarılı fotoğraflar var. Bu güzel fotoğraflar arasında tercihlerim çok da kolay olmadı. Hepsi birbirinden değerli ve önemli. Yarışmada yer alan fotoğraflarda her kesim düşünülmüş. Bizde, kendimize göre oyumuzu kullandık. AA foto muhabirlerinin çalışmalarında başarılar diliyoruz."
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar İl Müdürü Burcu, AA'nın

Anadolu Ajansı, Harran, Gazze, Afyon, Güncel

Kaynak: AA


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