Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Personel Alımı

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 29 iletişim uzman yardımcısı pozisyonu için 16 Şubat'ta yapılan sınavın ön eleme sonuçları açıklandı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan duyuruya göre, Başkanlık tarafından ilana çıkılan 29 iletişim uzman yardımcısı pozisyonu için 16 Şubat 2019'da yapılan sınav sonuçları, "https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr" internet adresi üzerinden yayımlandı.Sınav sonuçlarına ilişkin detaylı bilgiye, "https://www.iletisim.gov.tr/turkce/duyurular/detay/iletisim-uzman-yardimcisi-on-eleme-giris-sinavi-sonuc-duyurusu"ndan ulaşılabilecek.