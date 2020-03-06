Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay'dan ETÜ Rektörü Çakmak'a ziyaret

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.

ETÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ağrı Belediyesi ile ETÜ gibi birçok üniversitenin paydaş olarak yer aldığı "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı"nın açılışı için kente gelen Atay, ETÜ Rektörü Çakmak'ı ziyaret etti.

Ziyarette Çakmak, ETÜ hakkında Atay'a bilgi verdi.

Ziyaret sonrası Çakmak, Atay'a ETÜ'nün Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde üretilen çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA