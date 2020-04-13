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Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi Video konferans yöntemiyle gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi.

13.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:57
Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi
İSTANBUL - Video konferans yöntemiyle gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs önlemleri kapsamında video konferansla kabine toplantısını topladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul Tarabya Huber Köşkü'nden katıldı. Ana gündem maddesinin korona virüsle ilgili çalışmalara yönelik olduğu toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, İstanbul, Genel
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