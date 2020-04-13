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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Erdoğan başkanlığında toplanacak. Sokağa çıkma yasağı, ekonomik tedbirler ve askerlik terhislerinin ele alınacağı toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşması yapacak.

13.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:08

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında telekonferans sistemiyle toplanacak. Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'daki Tarabya Huber Köşkü'nden katılacak. Bakanların sunum yapması beklenilen toplantıda sokağa çıkma yasağı, ekonomik tedbirler ve askerlik terhisleri ele alınacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları, ulusa sesleniş yaparak duyuracak.

SOYLU VE KOCA SUNUM YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısında; koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler, önlemlerin yansıması ve uygulanması ile virüsün ekonomideki etkileri değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sunum yapacağı kabine toplantısında koronavirüsle mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin uygulamalara yansıması konuları değerlendirilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ELE ALINACAK

Sokağa çıkma yasağına ilişkin uygulama ve bu yasağın önümüzdeki günlerde yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağı konuları da toplantıda ele alınacak. Yasağın hafta sonları uygulanmaya devam etmesi bekleniyor. Toplantıda önümüzdeki süreçte planlanan tedbirler de değerlendirilecek.

ASKERLERİN TERHİSİ DE MASAYA YATIRILACAK

Milliyet'te yer alan detaya göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da askerlerin terhis ve celp dönemlerinin ertelenmesine ilişkin sunumu yapması ve bu hafta içi bu yönde bir kararın alınması bekleniyor. Erdoğan geçtiğimiz hafta bakanlara koronavirüs ile mücadele sonrası atılacak adımların ve stratejilerin geliştirilmesi talimatı vermişti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak
Etiketler: Huber Köşkü, Güncel
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