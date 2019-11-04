CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi'nin, ABD Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan '2018 Terör Raporu'na ilişkin açıklamasında, "Tero¨rle mu¨cadele gerekc¸esiyle du¨nyanın do¨rt bir yanında faaliyet yu¨ru¨ten Amerika Birles¸ik Devletleri'nin, bu raporun ardından tero¨rizm konusunda kimseye so¨yleyecek so¨zu¨ kalmamıs¸tır" denildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, 1984 yılından beri kesintisiz bir şekilde bölücü terörle mücadele eden, daha önce ASALA başta olmak üzere, çeşitli terör örgütlerinin küresel düzeyde saldırılarına maruz kalmış bir ülkedir. Dünyada, Türkiye kadar terör saldırılarından mağdur olmuş ve terör örgütleriyle etkin mücadele verip başarı sağlamış pek az ülke vardır" denildi.

Açıklamada, son yıllarda, Suriye'de yaşanan insani kriz, DEAS¸ yanında bir digˆer tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n daha, PKK'nın bir kolu olan YPG'nin bölgede palazlanmasına yol açtığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Topraklarında 4 milyon sıgˆınmacıyı barındıran Tu¨rkiye, aynı zamanda, sınırlarını hedef alan DEAS¸ ve PKK-YPG tero¨r o¨rgu¨tleriyle de mu¨cadele etmis¸tir. Fırat Kalkanı Harekatı'yla 3 binin u¨zerinde DEAS¸'lıyı ve 600 YPG'liyi etkisiz hale getirdik. Zeytin Dalı Harekatı'yla 4 bin 500 YPG'liyi etkisiz hale getirirken, aynı zamanda DEAS¸'ın harekat alanını da bu¨yu¨k o¨lc¸u¨de sınırlandırdık. I·dlib'de Rusya ile birlikte olus¸turdugˆumuz Gerilimi Azaltma Bo¨lgesi sayesinde, hem 3 milyon kis¸iyi ilgilendiren bu¨yu¨k bir insani trajediyi o¨nledik hem de tero¨r o¨rgu¨tlerinin hareket alanlarını bir kez daha daralttık. Barıs¸ Pınarı Harekatımızı da hem PKK-YPG tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n bo¨lgedeki varlıgˆını ortadan kaldırmaya ve u¨lkemizdeki Suriyeli sıgˆınmacıların geri do¨nu¨s¸u¨nu¨ sagˆlamaya hem de DEAS¸'ın Suriye'de yeniden melce bulmasını engellemeye yo¨nelik olarak bas¸lattık. Aynı s¸ekilde, u¨lkemiz tarihinin go¨rdu¨gˆu¨ en alc¸ak darbe tes¸ebbu¨slerinden biri olan 15 Temmuz'un faili olan FETO¨ tero¨r o¨rgu¨tu¨yle de kapsamlı bir mu¨cadele yu¨ru¨tu¨yoruz."

Tu¨rkiye'nin attıgˆı her adımın tero¨r o¨rgu¨tleriyle mu¨cadeleye ve tero¨ristleri etkisiz hale getirmeye yo¨nelik olduğu aktarılan açıklamada, Tu¨rkiye'nin bu mu¨cadeleyi, kendi sınır gu¨venligˆi yanında, NATO ittifakı bas¸ta olmak u¨zere, tu¨m dostlarının huzuru ve gelecegˆi ic¸in yu¨ru¨ttüğü vurgulandı.

'ABD'NİN TERÖRİZM ADINA SÖYLEYECEK SÖZÜ KALMAMIŞTIR'

Açıklamada, ABD tarafından yayımlanan '2018 Yılı Tero¨r Raporu'nda YPG-PYD ve FETÖ'den bahsedikmemesinin tero¨r o¨rgu¨tlerine kars¸ı c¸ifte standartlı yaklaşımın bariz bir örneği olduğu aktarılarak, "Buna ragˆmen, Amerika Birles¸ik Devletleri Dıs¸is¸leri Bakanlıgˆı tarafından yayımlanan '2018 Yılı Tero¨r Raporu'nda, PKK tero¨r o¨rgu¨tu¨ne yer verilmesine ragˆmen, onun Suriye kolu olan YPG'den ve siyasi kolu PYD'den, aynı s¸ekilde 15 Temmuz darbe giris¸iminin faili FETO¨'den so¨z edilmemektedir. Bu tavır, son do¨nemde o¨rneklerine c¸ok sık rastlamaktan dolayı u¨zu¨ntu¨lu¨ oldugˆumuz, tero¨r o¨rgu¨tlerine kars¸ı c¸ifte standartlı yaklas¸ımın en bariz o¨rneklerinden biridir. Tero¨rle mu¨cadele gerekc¸esiyle du¨nyanın do¨rt bir yanında faaliyet yu¨ru¨ten Amerika Birles¸ik Devletleri'nin, bu raporun ardından tero¨rizm konusunda kimseye so¨yleyecek so¨zu¨ kalmamıs¸tır. Tero¨r o¨rgu¨tleriyle aynı yatagˆa girenlerin akıbetinin, eninde sonunda o zehirli yılan tarafından ısırılmak olacagˆını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Tu¨rkiye, PKK ve DEAS¸'la oldugˆu gibi, PYD ve FETO¨ bas¸ta olmak u¨zere, digˆer tu¨m tero¨r o¨rgu¨tleriyle de kararlılıkla mu¨cadele etmeyi su¨rdu¨recektir" ifadeleri kaydedildi.