Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
13.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:02
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.07'de başladı.
Kabine toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: AA
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