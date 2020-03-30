Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı (2)

Toplantının yapıldığı salonToplantı öncesinde yapılan hazırlıklarCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın toplantı için beklemeleriToplantıya katılacak bakanların ekrana yansıtılan görüntüleri ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. (2)

Kaynak: AA