Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! İşte masaya yatırılması beklenen konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda 3 belediyeye kayyum atanması, orman yangınları, Suriye'de güvenli bölge masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı saat 15.00'te başlayacak.

KAYYUM ATAMALARI MASADA

Toplantıda, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılarak, yerlerine kayyum görevlendirmeler görüşülecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantıda sunum yapması bekleniyor.

YANGINLAR GÖRÜŞÜLECEK

Hafta sonundan itibaren İzmir ve Muğla'da devam eden orman yangınları da kabinenin gündemine gelecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kabineyi bilgilendirmesi beklenirken, yangının yarattığı tahribat ve tahribatın giderilmesi yönünde atılacak adımların görüşülmesi bekleniyor. Ayrıca yangın söndürme uçaklarının durumu da görüşülecek.

GÜVENLİ BÖLGE

Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge de görüşülecek. Milli Savunma Bakanı Hulus Akar'ın kabineye bilgi vereceği belirtiliyor. Diğer yandan ABD ile yapılan toplantılar da değerlendirilecek.