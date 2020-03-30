CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ TOPLANTISI BAŞLADI
istanbul DHACumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
30.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:31
istanbul DHA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 16.00 sıralarında başladı.Kabine toplantısı ilk kez, video konferans yöntemiyle gerçekleşiyor.
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-Toplantıdan fotoğraflar
Kaynak: DHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Kabine, DHA, Güncel