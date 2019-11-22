Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de - Haber

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

22.11.2019 05:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 05:34Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de
Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "52 numaralı" Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Uzay Ajansına verilen görev ve yetkilerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Ajans tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenecek.
Uzman istihdamına yönelik yapılan düzenleme ile Ajans bünyesinde uzay teknolojileri uzmanı ve uzay teknolojileri uzman yardımcısı istihdam edilebilecek.
Söz konusu uzman ve uzman yardımcıları mali, sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından adalet uzmanı ve adalet uzman yardımcısına denk olacak.
İhdas edilen yeni kadrolarla birlikte Türkiye Uzay Ajansında 123 personel görev yapacak ve memur kadrolarına atama sayısı sınırı aranmaksızın açıktan veya naklen atama yapılabilecek.
Kararname ile Türkiye Uzay Ajansına ihdas edilen kadro ve unvanlar şöyle:
Başkan (1), Başkan Yardımcısı (2), I. Hukuk Müşaviri (1), Daire Başkanı (6), Başkanlık Müşaviri (4), Uzay Teknolojileri Uzmanı (20), Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı (10), Şube Müdürü (12), İç Denetçi (1), Avukat (3), Mühendis (20), Fizikçi (6), Matematikçi (6), Astronom (12), Grafiker (3), Memur (10), Sekreter (6).

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:36 DHA YURT BÜLTENİ-2
09:36 Eskişehir'de uyuşturucu şüphelileri adliyede
09:36 Başkale kırsalında gerçekleştirilen operasyonda mühimmat ele geçirildi
09:34 Liverpool'dan Uğurcan için 18 milyon poundluk teklif
09:31 Başkan Hürriyet'ten EYT'lilere destek
09:31 Başkan Sağlam'dan VANESOB Başkanvekili Çelik'e ziyaret
09:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dipsiz Göl tepkisi: Bir daha böyle bir kazı izni verilmesin
08:59 Külliye'ye giden CHP'li kim? Muharrem İnce, "Ben biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'nu yalanladı
08:33 Meclis'e dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle 45 yeni fezleke gönderildi
08:28 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirince sosyal medyada tepki çekti
07:55 Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de: 123 personel görev yapacak
22:11 Eşini vahşice öldüren koca konuştu, duruşma salonu buz kesti: Kıyma makinesine atarak parçaladım
21:59 MAK araştırma son anketi açıkladı: Meclis'te yer alan partilerin oy oranlarında büyük düşüş var
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
22.11.2019 09:38:03