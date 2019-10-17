Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektubun sızdırılma amacı bugünkü görüşmeyi sabote etmek

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 9 Ekim'de gönderdiği skandal mektup ile ilgili açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynakları mektubun sızdırılmasını, "Mektubun sızdırılmasındaki amaç, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Cumhurbaşkanımız arasında gerçekleşecek görüşmenin tamamen sabote edilmesi" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 9 Ekim 2019 tarihinde skandal bir mektup yazdığı ortaya çıktı. Trump, mektubunda Erdoğan'ın PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki terörist Ferhat Abdi Şahin ile müzakere etmesini istiyor.

Mektubun ortaya çıkmasıyla da diplomatik kaynaklar yazılanları ciddiye alınmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektubu reddederek çöpe attı. Ayrıca mektuba en güzel cevabın Barış Pınarı Harekatı'yla verildiği aktarıldı." denildi.

Bu bilgi paylaşımı sonrası da Trump'ın skandal mektubuna bir tepki de CHP'den geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan, "Bu müsvedde sahibine derhal iade edilmelidir" tepkisi geldi.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN SABOTE AÇIKLAMASI

Bu tepkiler sonrası ise Cumhurbaşkanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Habertürk'ten Kübra Par'a açıklamalarda bulundu. Yetkili, mektupta kullanılan üslubun ve sızdırılmasının diplomatik teamüllerle kesinlikle bağdaşmadığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Mektubun sızdırılmasındaki gayeyi biliyoruz. Amaç bugün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Cumhurbaşkanımız arasında gerçekleşecek görüşmenin tamamen sabote edilmesi. Bu mektubu sızdırarak bugünkü görüşmeyi resmen baltalamaya çalışıyorlar. Hem Türkiye'de hem de dışarıda bu amaca hizmet etmek doğrultusunda hareket edenlerin olduğunu da gördük zaten. Öte yandan, Türkiye'de bu harekata yönelik çok ciddi bir destek var. Bu desteği engellemek için çaba içerisindeler. Cumhurbaşkanımıza yönelik bir algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar."

'MEKTUPTA İKİ SORUN VAR'

Mektupta iki sorun olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, şöyle devam etti:

"Bu mektup 9 Ekim'de yazıldı. Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılması ve sahada elde edilen başarılar bu mektuba verilmiş en iyi cevaptır. Yani hem sahada hem de masada bu mektuba gerekli cevap verilmiştir. Cumhurbaşkanımız hem sözleriyle hem de eylemleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir şekilde bir terör örgütüyle müzakere etmeyeceğini net olarak ortaya koymuştur. Bu mektupta iki sorun var. Birincisi üslup, ikincisi de bir terör örgütü mensubu katilin sözüyle Cumhurbaşkanımıza mektup yazılmış olmasıdır. Bu asla kabul edeceğimiz bir şey değildir. Buna ilişkin diplomatik teamüller çerçevesinde hareket ettik ve etmeye devam edeceğiz" dedi.

Habere göre Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, Trump'ın dünkü basın toplantısında "Kürtler melek değil, PKK, DEAŞ'dan daha kötü" ifadeleriyle ilgili, "Cumhurbaşkanımız diplomatik anlamda muhataplarını ikna etme gücüne haiz bir lider" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı, 9 Ekim 2019 tarihini taşıyan skandal mektubu ortaya çıkmıştı. Trump, mektubunda Erdoğan'ın, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki terörist Ferhat Abdi Şahin ile müzakere etmesini istiyor.

MEKTUBUN TAMAMINDA NE YAZIYORDU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı ve skandal ifadelerin yer aldığı 9 Ekim tarihli mektubun tamam metni şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı,

Hadi iyi bir anlaşma yapmaya çalışalım. Siz binlerce kişinin öldürülmesinin sorumlusu olmak istemezsiniz, ben de Türk ekonomisini yok etmek istemem-ki yaparım. Bu konuda yapabileceklerimin küçük bir örneğini Rahip Brunson'da ortaya koymuştum.

Sizin sorunlarınızı çözmek için çok çalışıyorum. Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın. İyi bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum (Şahin Cilo adlı PKK'lı) sizinle müzakere etmek istiyor geçmişte yapamayacağı pek çok tavizi vermeye razı. Yeni elime geçen, bana hitaben yazdığı mektubu ekte size gönderiyorum.

Eğer bunu doğru ve insani şekilde yapabilirseniz, tarih size olumlu bakacaktır. Eğer iyi şeyler olmaz ise sizi sonsuza kadar şeytan olarak görecektir. Katı bir adam olmayın.

Sizi daha sonra arayacağım

Saygılarımla

Donald Trump