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Cumhurbaşkanlığı koronavirüs bilgilendirme sitesi nedir? corona.cbddo.gov.tr sitesine nasıl girilir? Koronavirüs toplam ölen ve iyileşen sayısı kaç?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, corona virüsünün Türkiye ve dünyadaki seyrinin takip edilebileceği bir koronavirüs takip sitesini erişime açtı. Peki, Cumhurbaşkanlığı koronavirüs bilgilendirme sitesi nedir?

27.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:20
Cumhurbaşkanlığı koronavirüs bilgilendirme sitesi nedir? corona.cbddo.gov.tr sitesine nasıl girilir? Koronavirüs toplam ölen ve iyileşen sayısı kaç?

Cumhurbaşkanlığı, corona virüsle ilgili internet sitesi açtı. Sitede salgının Türkiye ve dünya genelindeki son durumuna ilişkin bilgiler bulunuyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı koronavirüs bilgilendirme sitesi nedir? corona.cbddo.gov.tr sitesine nasıl girilir? Koronavirüs toplam ölen ve iyileşen sayısı kaç?

DÜNYADA TOPLAM VAKA VE ÖLÜM SAYISI

Dünyadaki toplam tanı sayısı 549.604, iyileşen sayısı 127.531, ölüm ayısı ise 24.863 olarak beirtilmiş.

Cumhurbaşkanlığı koronavirüs bilgilendirme sitesi nedir? corona.cbddo.gov.tr sitesine nasıl girilir? Koronavirüs toplam ölen ve iyileşen sayısı kaç?

TOPLAM VAKA SAYISI

Sitede ülkemizde toplam tanı sayısı 3629 olarak gösterilmiş.

TOPLAM ÖLEN SAYISI

Sitede ülkemizde toplam iyileşen sayısı 26 olarak gösterilmiş.

TOPLAM ÖLEN SAYISI

Sitede ülkemizde toplam ölen sayısı 75 olarak gösterilmiş.

İLK İYİLEŞME 25 MART'TA

Sitede ilk corona virüs tespitinin 11 Mart'ta yapıldığı belirtilirken ilk ölümün 16 Mart'ta, ilk iyileşmenin ise 25 Mart'ta gerçekleştiği kaydediliyor.

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Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Gündem, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü

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