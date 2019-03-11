Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ahmet Özhan Konseri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ahmet Özhan Tasavvuf Musikisi Konseri'ne katıldı.<br><br>Cumhurbaşkanlığı Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki konserde Ahmet Özhan'a, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu eşlik etti.<br><br>Birbirinden seçkin 30 eserin icra edildiği konserin sonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özhan ve İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğuna teşekkür etti.<br><br>Konsere, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile çok sayıda davetli katıldı.