Haberler » Politika » Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çarşı ve mahalle bekçileri mevzuatı değerlendirildi - Haberler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çarşı ve mahalle bekçileri mevzuatı değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında çarşı ve mahalle bekçileri mevzuatının değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

09.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:19Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çarşı ve mahalle bekçileri mevzuatı değerlendirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında çarşı ve mahalle bekçileri mevzuatının değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında çarşı ve mahalle bekçileri mevzuatının değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeleri ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Kamu hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğinin artırılması için yürütmenin ihtiyaç duyduğu düzenlemelere ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen toplantıda, çarşı ve mahalle bekçileri mevzuatı değerlendirildi. Kural ihtiyaçlarının ele alındığı toplantıda, bekçilerin istihdam şekli, görev ve yetkileri, çalışma, ödül ve disiplin sorumluluklarına ilişkin hususlar görüşüldü. - ANKARA

Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

19:37  Bakan Albayrak: Tarım üreticilerine kredi yapılandırma imkanı getiriyoruz (3) - Haberler
19:36  Hamaney'den Trump'ın yüzünde beş roketli 'kanlı tokat' fotoğrafı - Haberler
19:32  Ayılara yem vermeye giden ekip Nemrut Dağı'nda mahsur kaldı - Haberler
19:28  Çinli bilim insanlarına göre yeşil çay ömrü uzatıyor - Haberler
19:27  Tunceli Valiliğinden kayıp üniversiteliye ilişkin açıklama - Haberler
18:20  Midibüs kaza yaptı 30 kişi yaralandı, vatandaşlar film gibi izledi - Haberler
18:15  İran'ın iki ABD üssüne füze saldırıları öncesi Beyaz Saray'da neler yaşandı? İşte dakika dakika o anlar - Haberler
18:09  Cinsiyet değiştirme arifesindeki kadın, göğüsleri alındıktan sonra intihar etti - Haberler
17:20  Kar yağışının esir aldığı kentte, arızalı bulaşık makinesi kızakla taşındı - Haberler
16:44  Psikolojik sorunları nedeniyle öğretmenken memurluğa geçirilen şahıs, öğrenciyi yaraladı - Haberler
9.01.2020 19:39:04