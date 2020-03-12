Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde korona virüs zirvesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs ile ilgili gelinen son nokta ve alınacak tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin de katıldığı toplantıya başkanlık ediyor.
12.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs ile ilgili gelinen son nokta ve alınacak tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin de katıldığı toplantıya başkanlık ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve bürokratlar katıldı. Toplantı sonrasında İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantının sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapacak. - ANKARA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve bürokratlar katıldı. Toplantı sonrasında İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantının sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapacak. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Fahrettin Altun, fuat oktay, Politika
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