Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'koronavirüs' toplantısı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bakanların katılımı ile koronavirüse karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı başladı.
12.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:46
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bakanların katılımı ile koronavirüse karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, koranavirüse karşı alınan ve alınacak tedbirler değerlendirilecek.
Kaynak: DHA
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel
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