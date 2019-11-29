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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni Kayseri aydınlatacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve KCETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin elektrik ihalesini KCETAŞ bünyesindeki KEPSAŞ'ın kazandığını açıkladı.

29.11.2019 09:39 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:43Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni Kayseri aydınlatacak
Büyükşehir Belediye Başkanı ve KCETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin elektrik ihalesini KCETAŞ bünyesindeki KEPSAŞ'ın kazandığını açıkladı. Başkan Büyükkılıç, Ankara ve İstanbul'da bulunan temsilcilikler vasıtasıyla yüzlerce prestijli firmanın elektriğini verdiklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi T.A.Ş. (KCETAŞ)ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Başkan Büyükkılıç, 28 Kasım'da sona eren ihaleyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin elektriğini KCETAŞ'ın vermeye başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin elektrik ihalesinin sonuçlandığını ve KCETAŞ'ın teklifinin uygun bulunduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Bu çalışmalar Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş. (KEPSAŞ) üzerinden yürütülüyor. KEPSAŞ'ın hem Ankara'da hem de İstanbul'da temsilcilikleri var. Prestijli yüzlerce firmaya elektrik veriyoruz. Büyükşehir Belediyemizin çoğunluk hissesine sahip olması, güvenilirliğinin üst düzey olması ve prestijli bir şirket olması avantajımız. KEPSAŞ, KCETAŞ ve Erciyes Üretim A.Ş. şirketlerimiz kamuoyunda takdir toplayan ve gurur kaynağımız olan şirketlerimiz. Kuruluş aşamasından bugüne kadar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bundan sonra da ortaklarımızla birlikte daha iyi noktalara getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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