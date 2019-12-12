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Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'ın salona gelişi Sanatçı Orhan Gencebay'ın salona gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın salona gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

12.12.2019 20:55 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:02
Millet Kongre ve Kültür Merkezi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'ın salona gelişi
Sanatçı Orhan Gencebay'ın salona gelişi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın salona gelişi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konukları selamlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanatçılarla tokalaşması
Sinevizyon gösterisi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni

Fahrettin Altun, Orhan Gencebay, Beştepe, Güncel

Kaynak: AA


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