Beştepe
Millet Kongre ve Kültür MerkeziCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'ın salona gelişiSanatçı Orhan Gencebay'ın salona gelişiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın salona gelişiTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konukları selamlamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanatçılarla tokalaşmasıSinevizyon gösterisi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı.