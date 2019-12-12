Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni -MFÖ-Devrim Erbil-Fuat Başar - Haber

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni -MFÖ-Devrim Erbil-Fuat Başar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Müzik" alanındaki ödüle layık görülen Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan MFÖ grubuna ödülünü vermesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Resim" dalındaki ödüle layık görülen Devrim Erbil'e ödülünü vermesi Türkiye Cumhurbaşkanı...

12.12.2019 21:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:55
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Müzik" alanındaki ödüle layık görülen Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan MFÖ grubuna ödülünü vermesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Resim" dalındaki ödüle layık görülen Devrim Erbil'e ödülünü vermesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Geleneksel sanatlar" ödülüne layık görülen Fuat Başar'a ödülünü ver ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müzik" alanındaki ödüle layık görülen Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan MFÖ grubuna, "Resim" dalındaki ödüle layık görülen Devrim Erbil'e ve "Geleneksel sanatlar" ödülüne layık görülen Fuat Başar'a ödüllerini verdi.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni -MFÖ-Devrim Erbil-Fuat Başar

Devrim Erbil, Özkan Uğur, Fuat Başar, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

22:36 DHA YURT BÜLTENİ-23 - Haber
22:32 "Dimitri Kantemiroğlu Ödülleri" sahiplerini buldu - Haber
22:31 Taciz sucundan aranan şüpheli yakalandı - Haber
22:30 Germencik'te Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi - Haber
22:28 Bakımevinde kafasında kurtçuk oluşan adamın görüntüleri tepki gördü - Haber
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Haber
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Haber
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Haber
18:31 120 bin dolarlık muza "Horozlu" gönderme - Haber
12.12.2019 22:52:54