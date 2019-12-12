Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "edebiyat" dalında ödüle layık görülen Nuri Pakdil'in ödülünü yazar Necip Evlice'ye vermesiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mimarlık" ödülüne layık görülen Doğan Kuban'ın ödülünü Prof. Dr. Murat Gül'e vermesiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın"Vefa" ödülüne layık görülen eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'un ödülünü kızı Nilay Dursun'a vermesiHatıra fotoğrafının çekilmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "edebiyat" dalında ödüle layık görülen Nuri Pakdil'in ödülünü yazar Necip Evlice'ye, "Mimarlık" ödülüne layık görülen Doğan Kuban'ın ödülünü Prof. Dr. Murat Gül'e, "Vefa" ödülüne layık görülen eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'un ödülünü kızı Nilay Dursun'a ödüllerini verdi.

Kaynak: AA