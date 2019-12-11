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Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri yarın sahipleriyle buluşacak

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri bu yılki sahiplerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın takdim edilecek.

11.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:22Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri yarın sahipleriyle buluşacak
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri bu yılki sahiplerine, Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın takdim edilecek.
Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törende MFÖ, Mesut Uçakan, Devrim Erbil, Fuat Başar, Doğan Kuban ve Ahmet Yaşar Ocak'a ödülleri verilecek.
Ödüllerin bu yılki sahipleri, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerinin önerisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile belirlendi.
"Edebiyat" dalında ödülen layık görülen ancak eylül ayında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli ismi Nuri Pakdil'in ve ağustosta Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'un ödülleri ise yakınlarına verilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, "Edebiyat", "Müzik", "Sinema", "Resim", "Geleneksel Sanatlar", "Mimarlık", "Sosyal Bilimler" ve "Vefa" alanında takdim edilecek.

Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Yaşar Ocak, Cumhurbaşkanı, Güncel

Kaynak: AA

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