Cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat politikaları kurulu eylül ayı ikinci toplantısını Hakkari'de yaptı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu (KSPK) Eylül ayının ikinci toplantısını Hakkari 'de gerçekleştirdi.1701 yılında Hakkari Beylerinden İbrahim Bey tarafından yaptırılan 2 katlı tarihi Meydan Medresesinde gerçekleşen toplantıya Vali İdris Akbıyık, KSPK Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, kurul üyeleri Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. Ümit Meriç, Mehmet Özcay ve H. Hümeyra Şahin ile Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Vali İdris Akbıyık, kente gelen konukların birbirinden değerli insanlar olduğunu dile getirerek, kentin konumu ve yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi verdi. Vali Akbıyık, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'nun toplantısını ilimizde yapıyor olması bizler için onur ve gurur kaynağı olmuştur. Hakkari Türkiye 'nin doğusunda İran ve Irak ile sınır olan 343 kilometre, 7 bin 95 kilometre yüz ölçüme sahip, 1720 metre rakımda yüzde 87,5'i dağlarla kaplı, 140 köy, 8 belediye, 4 ilçeden oluşan 286 bin 470 nüfusa sahip. Ana geçim kaynağı hayvancılık ve tarım olan, yüksek turizm potansiyeline sahip madenler açısından zengin serhat bir vilayetimiz. Geçmişte olumsuz bir imaja sahip olan Hakkari artık yaylarında, dağlarında terörün değil; halayların çekildiği, film festivallerinin, galaların, bilim şenliklerinin, fotoğraf sergilerinin, bilimsel sempozyumların yapıldığı; kış turizminin, doğa turizminin merkezi olma yolunda bir şehirdir. Paha biçilmez arkeolojik ve tabi güzellikleri, yöresel kilimleri, sadece ilimizde yetişen "ters lalesi, şifa kaynağı balı, Alpleri aratmayan dağları, buzul gölleri, kendine özgü folkloru, kültürü ile adeta keşfedilmeyi bekleyen saklı bir cennet gibidir. Hakkari 5 bin yıl öncesine kadar uzanan dikkat çekici ve araştırmaya değer tarihi geçmişi, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması, değişik kültürlerin bir arada yaşamış olması hasebiyle zengin bir birikime sahiptir. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle "Kazım Karabekir Paşa'nın yoldaşı" Hakkari'mizin tarihi geçmişinin yanında; yeryüzü harikalıklarına sahne Cilo Dağları, Sat Gölleri, Helil Vadisi, İki Yaka Dağları, Berçelan Yaylası, Bevarik Vadisi üzerindeki kaya üstü figürleri ve Zap Vadisi gibi coğrafi güzelliklerinden söz edebiliriz. Hakkari ilimiz coğrafi özellikleri sayesinde, aynı yerde kışın kayak yapma imkanı sunarken yazın da dağcılık, doğa yürüyüşü kamp faaliyetleri ve yamaç paraşütü gibi heyecanlı sporlara imkan tanıyor. Rakımı 3400 metreyi bulan Sümbül Dağı bu sporlarla ilgilenen maceraperest misafirlerimiz için ilk uğrak yeridir" dedi.Hakkari kış mevsiminin uzun geçmesi ile karın yerde kalma süresinin en uzun sürdüğü yerlerden biri olması nedeniyle kış turizmi alanında adından söz ettirerek, her yıl çok sayıda kayak severi ağırlamaya başladığının altını çizen Vali Akıyık, "İlimizde kayak, doğa sporlarının başını çeker. Zirvesi 3 bin metreyi bulan Mergabütan Kayak Merkezi hem amatör hem de profesyonel kayakçılar için oldukça elverişli pistleri içinde bulundurmaktadır. Yılda yaklaşık 10 bin misafiri ağırladığımız kayak merkezi; şehir merkezine 12 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 800 metre rakıma sahip Türkiye'nin en yüksek kayak merkezlerinden biridir. Karların erimesiyle beraber coşkusunu iyice arttıran Zap Suyu üzerinde yapılan rafting ise; macera severlerin büyük haz duydukları, amatörlerin ise macerayı öğrenmeye başladıkları yerdir. Yine yüksek kesimler üzerinde bulunan 3 bin 200 rakımda doğa harikası Sat Göllerinde kano keyfi de zaman ayrılacak güzel etkinliklerdendir. İl merkezi ve ilçelerimiz de çıkarılan ünü tüm Türkiye'ye yayılmış kara kovan ve mağara balları gibi tatmaya değer lezzetlerin yanında; yine adıyla ses getiren Hakkarili kadın ve kızlarımızın dokuduğu, el emeği göz nuru Hakkari Kilimleri de görülmeye değerdir. Adıyla ün yapmış bir diğer doğa harikası olan "ağlayan gelin" olarak da bilinen ters lalemiz sadece Hakkari yöresinde yetişen ender bitki türlerindendir. Saymış olduğumuz bu doğa güzelliklerinin yanı sıra, ilimizde yıl içerisinde düzenlediğimiz turizm ve kültürel faaliyetlerimiz vardır" şeklinde konuştu.Vali Akbıyık sözlerine şöyle devam etti;"İlk olarak; Valiliğimiz, Hakkari Üniversitemiz ve ATAM işbirliği ile düzenlenen, ülkemizin çeşitli üniversitelerinden birçok değerli bilim adamının katıldığı "Cumhuriyet Devrinin Serhat Bir Vilayeti Hakkari Uluslararası Sempozyumu" ilimizin tanıtılmasında, adının bütün kültürel yönleri ile duyurulmasında önemli bir kamusal hareket olmuştur. İlimizin potansiyellerinin değerlendirilmesi, turizme kazandırılması ve Hakkari'nin kendine has güzelliklerinin yaşatılması amacıyla artık geleneksel hale gelmiş birçok festival düzenlenmektedir. Bunların içinde önümüzdeki yıl 4.sünü düzenleyeceğimiz kar festivali, hem yerli hem yabancı turistlerin( İran ve Irak) akın ettiği bir etkinlik olmuştur. Geçtiğimiz yıl 7 bin civarı kayak sever bu etkinliğimize katılmıştır. Bir diğer etkinliğimiz ise ülkemizde ses getiren 'Foto Safari ve Doğa Sporları' festivalidir. Çukurca ilçemizde gerçekleştirilen, birçok ulusal ve uluslararası sporcunun doğaseverin katıldığı Foto Safari ve Doğa Sporları festivali ilimizin tanıtımında, Çukurca'mızın markalaşmasında önemli bir yere sahiptir. Hakkari'mizin şimdiye kadar saymış olduğum doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve mimari özellikleriyle dikkat çeken yapıları da turizm meraklılarının bölgemize ilgi duymasında önemli rol oynamaktadır. Bunlar arasında Meydan Medresesi, Mir Kalesi, Tarihi Taş Köprü, Kayme Sarayı, Emir Şaban Camii gibi değerli tarihi yapılarımız bulunmaktadır. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i yollara düşüren ve 'Çile' adlı eserinde "Şemdinli dağlarının içtim nur çeşmesinden, kurtuldum akreplerin ruhumu deşmesinden" dedirten, Nakşibendi Tarikatının Halidiye kolunun bölgemizde yayılmasında önemli rol oynayan Seyyit Taha-i Hakkari Hazretlerinin Türbesi, Kayme Sarayı Şemdinli ilçemizde yer almakta ve inanç turizmi kapsamında önemli bir uğrak yeri olmaktadır. Bundan sonra Hakkari'miz terörle, gözyaşıyla, olumsuz şeylerle değil doğal güzellikleri, yetenekli gençleri, yapılan etkinlikleri, her alanda dikkate değer projeleri ile anılacaktır. Konuşmama burada son verirken güzel Hakkari'mize tekrar hoş geldiniz diyor, Ülkemizin yetiştirdiği siz değerli şahsiyetleri burada görmekten tekrar onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Hakkari'de bulunduğunuz süre boyunca keyifli zamanlar geçirmenizi diliyor, güzel şehrimizden unutulmayacak güzel anılarla ayrılmanızı temenni ediyor, sizleri saygıyla muhabbetle selamlıyorum."KSPK Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ise, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'nun Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bir kurul olduğunu anımsattı. Pala, "Kurulumuzun Türkiye'nin kültür, sanatla ilgili bugüne kadar biriktire geldiği sorunların çözümü yahut geleceğe yönelik Türkiye'nin kültür sanat alanında bulunması gereken, bulunması arzu edilen yerin belirlenmesi, bu esnada atılması gereken adımlar, yapılması gereken işlemler üzerine bazı politika önerileri geliştiriyor, bu politika önerilerini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunuyoruz. O bizden aldığı bir takım verilerle Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleceğe yönelik kültür sanat politikalarının belirlenmesini yönlendiriyor ve emrediyor" dedi.Geçen günlerde yaptıkları bir toplantıda bundan sonra her ay kurul toplantısını farklı bir ilde yapmaya karar verdiklerini belirten Pala, şunları kaydetti:"Böylece Anadolu'nun kültür ve sanat potansiyelinin ne olduğunu görelim, elinden tutulması gereken gençlerden desteklenmesi gereken etkinliklere, yeniden hayat bulması gereken bir takım sanat ya da kültür faaliyetlerinden tarihten bugüne miras kalan bazı eserlerden geleceğe yönelik nasıl istifade edilebilir ve Türkiye'nin kültür, sanatına Anadolu'dan hangi zenginlikler katılabilir, bu zenginlikler dünya kültürüne yahut dünya sanatına nasıl yansıtılabilir, bunların çözümünü arayalım, bulalım ve bu konularda da cumhurbaşkanımıza sunmak üzere politikalar üretelim. Bir takım önerilerde bulunalım diye her ay toplantılarımızdan birini bir şehrimizde yapmayı kararlaştırdık."Her ay 4 toplantı yaptıklarını kaydeden Pala, "Hakkari'den başlamak istedik. Bugünkü gündemimiz Anadolu'da kültür, sanat konulu müzakere, Hakkari'ye dair kültür ve sanat sunumu, sahne sanatları konusunda müzakere, dilek ve temenniler şeklindedir" diye konuştu.Konuşmaların ardından ilin kültür ve sanat potansiyeli ve ihtiyaçları hakkında Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Korkmaz, Gençlik ve Spor Müdürü Reşit Güldal, Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yurdagül Timur ve DAKA Hakkari Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sabır Sarımurat ve Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğanile fikir alış verişinde bulunuldu. Toplantının ardından Vali İdris Akbıyık, KSPK Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ve beraberindeki kurul üyeleri, tarihi Meydan Medresesi önünde ilin doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan fotoğraf ve resim sergisini gezerek yapılan yöresel yemeklerden tattılar. - HAKKARİ