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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri Hatay'da

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Hatay'ın Antakya ilçesindeki tarihi yerleri ziyaret etti.

15.10.2019 16:23
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Hatay'ın Antakya ilçesindeki tarihi yerleri ziyaret etti.
Bu ayki toplantısını dün Hatay'da gerçekleştiren Kurul Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ile Kurul üyeleri Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. Ümit Meriç, Hümeyra Şahin, Fecir Alptekin, İbrahim Erbay ve Rabia Çağla Bıyık, kentte kazı çalışmaları devam eden Roma dönemine ait hipodrom ile Cam Müzesi ve tarihi Uzun Çarşı içerisindeki Kurşunlu Han'ı gezdi.
Prof. Dr. İskender Pala, Hatay'ın kültürel ve sanatsal zenginliklere sahip olduğunu ve bunun tüm dünyaya yayılması gerektiğini belirtti.
Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüsnü Işıkgör ve Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı'dan tarihi yerler hakkında bilgi alan heyet, daha sonra kentten ayrıldı.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri Hatay'da

İskender Pala, Antakya, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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