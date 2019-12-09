Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Edirne'ye geldi - Haber

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Edirne'ye geldi

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, kültür sanat birikimini yakından takip etmek, yerel yönetimler ve kültür sanat kurumları ile fikir alışverişinde bulunmak ve etkinlikler hakkında detaylı bilgi edinmek amacıyla Edirne'ye geldi.

09.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:16
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, kültür sanat birikimini yakından takip etmek, yerel yönetimler ve kültür sanat kurumları ile fikir alışverişinde bulunmak ve etkinlikler hakkında detaylı bilgi edinmek amacıyla 'ye geldi.
Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, Kurul üyeleri Fecir Alptekin, Prof. Dr. Ümit Meriç, Mehmet Özçay, Hülya Koçyiğit Soydan ve H. Hümeyra Şahin, Vali Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.
Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Edirne'nin "kültür, sanat ve tarih" demek olduğunu belirten Canalp, "Edirne 'tarihin mirası' demek. Edirne demek aynı zamanda kültür turizmi demek. Bu çerçeveden baktığımızda da kurul üyelerinin Edirne'yi öncelikli olarak tercih etmeleri Edirne ve Edirneliler açısından gurur ve memnuniyet vericidir. Kendilerine bu ince davranışlarından dolayı Edirneliler adına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.
Prof. Dr. Pala da Edirne'nin yerelden evrensele doğru kültür ve sanat açısından değerleri, zenginlikleri ya da yükseltilmesi gereken konuları konuşacaklarını söyledi.
Edirne'deki tüm kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversite temsilcilerinin katılacağı toplantı gerçekleştireceklerini anlatan Pala, şunları kaydetti:
"Edirne'nin bu alandaki kalkınmışlığına, kültür turizmine bir kademe daha nasıl bir mevki kazandırılabilir üzerinde yoğunlaşacak fikirler olacaktır. Bu toplantıları her ay Anadolu'nun bir şehrinde yapıyoruz. Bu ay Edirne'ye nasip oldu. Edirne ilk günden beri hep aklımızda. Gerek sahip olduğu tarihi birikim gerek kültür turizmine açık yönü gerekse Edirne'nin Osmanlı tarihinden bu güne gelen birikimini üzerinde taşıması dolayısıyla tabii ki Selimiye'ye de sahip olması dolayısıyla kurulun her daim gündeminde. O gündem içerisinde Edirne'ye ait ne varsa değerli arkadaşlarımızın çeşitli fikirleri ya da teklifleri olacaktır. Bunları karşılıklı olarak görüşeceğiz. Bizden Edirne'ye ne yansır, Edirne'den bize ne yansır? Bizden Edirne'ye ne düşer, Edirne'den bize ne düşer? 'Karşılıklı nasıl birbirimizle yol yürüyebiliriz' diye Edirne'de bu toplantıyı düzenledik."
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Edirne'ye geldi

Ekrem Canalp, Edirne, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:27 Yetiştirme yurdundan milli takıma - Haber
12:26 İstanbul'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı - Haber
12:25 Görev adamı Luiz Gustavo - Haber
12:25 Büyükçekmece'de silahlı market soygunu kamerada - Haber
12:20 Kadın dernekleri Bursa'nın lezzetlerini öğreniyor - Haber
11:30 Fatih'te polise rüşvet teklif eden şüphelinin yakalanma anı kamerada - Haber
11:22 Manzara seyreder gibi hortumu izlediler - Haber
11:06 'İneğe kesilen ceza'yla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama geldi - Haber
10:55 Profesör Celal Şengör'den tepki çeken açıklama: En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir - Haber
10:13 Yeni zelanda'da yanardağ faaliyete geçti - Haber
9.12.2019 12:36:27