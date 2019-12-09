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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, öğrenciler için Edirne'de açık...

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Edirne'de, geliri öğrencilere burs olarak kullanılacak heykeller için açık artırmaya katılarak, pey verdi.

09.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:34Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, öğrenciler için Edirne'de açık...
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, 'de, geliri öğrencilere burs olarak kullanılacak heykeller için açık artırmaya katılarak, pey verdi.
Aylık il toplantıları kapsamında Edirne'ye gelen kurul üyeleri, Vali Ekrem Canalp, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu eşliğinde üniversitenin Karaağaç Yerleşkesini ziyaret etti.
Kurul üyeleri yerleşkede bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi Salonu'nda geliri "Bir öğrenci de sen okut" kampanyasına bağışlanmak üzere öğrencilerin yaptığı yaklaşık 30 heykelin olduğu sergiyi de gezdi.
Kurul üyelerinden Hülya Koçyiğit, Fecir Alptekin ve Hümeyra Şahin kampanyaya katılıp, açık artırma için peylerin verildiği not kağıtlarına isimlerini ve peylerini yazdı.
Gelecek hafta içinde sonuçlanacak açık artırma sonucu kurul üyelerinin kazanması halinde heykeller kurul üyelerine gönderilecek.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine, "Bir öğrenci de sen okut" kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verdiklerini söyledi.
Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin de eserlerini satarak kampanyaya ulvi bir katkıda bulunduklarını ifade eden Tabakoğlu, "Kurul üyelerimizin de desteği bizim için çok kıymetli, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.
Hülya Koçyiğit de açık artırma usulüyle ihtiyacı olan öğrencilerin okumasına imkan sağlayan öğrencileri tebrik etti.
Fecir Alptekin de sergide çok değerli eserlerin olduğunu ve önemli bir sosyal sorumluluk projesine katkı sunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Trakya Üniversitesi, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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