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Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in

35. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 79-74'lük skorla mağlup eden Anadolu Efes kazandı.

26.09.2019 21:01Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in

35. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 79-74'lük skorla mağlup eden Anadolu Efes kazandı. Anadolu Efes bu sonuçla beraber kupayı 12. kez müzesine götürürken, Fenerbahçe Beko ise 7 şampiyonlukta kaldı.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes ile Basketbol Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu karşı karşıya getiren Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını 79-74'lük sonuçla Anadolu Efes kazandı.


Zorlu maçı kazanarak şampiyon olan Anadolu Efes'te Simon'un 22, Micic'in 16 sayı kaydetmesi şampiyonlukta önemli rol oynarken, sarı-lacivertlilerde ise en skorer isim 16 sayı ile Williams oldu.


Salon: Karataş Şahinbey


Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Mehmet Karabilecen xx, Kerem Baki xx


Anadolu Efes: Doğuş Balbay x 2, Rodrigue Beaubois xx 6, Krunoslav Simon xxx 22, Alec Peters xxx 12, Bryant Dunston xx 15, Buğrahan Tuncer xx, Sertaç Şanlı xx 6, Vasilije Micic xxx 16


Başantrenör: Ergin Ataman


Fenerbahçe Beko: A.Muhammed xx 5, Sloukas x 6, Melih Mahmutoğlu xxx 11, Nando de Colo xx 4, Kalinic x 13, Williams xxx 16, Ahmet xx 9, Stimac xx 8


Başatrenör: Zeljko Obradovic


1. Periyot: 19-20 (Fenerbahçe Beko lehine)


Devre: 39-37 (Anadolu Efes lehine)


3. Periyot: 64-52 (Anadolu Efes lehine) - GAZİANTEP


Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beko, Spor

Kaynak: İHA

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