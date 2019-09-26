Haberler » Spor » Haber

Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in!

Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 79-74 yenen Anadolu Efes kazandı.

26.09.2019 21:13

Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Basketbol Süper Lig şampiyonu Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Gaziantep Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 79-74 kazanarak kupanın sahibi oldu.

SİMON MAÇIN EN SKORER İSMİ OLDU

Anadolu Efes forması giyen Krunoslav Simon attığı 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe Beko'da Derrick Williams'ın 16 sayı, 4 ribaund, 3 asistlik performansı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

"İNŞALLAH EUROLEAGUE'İ BU SENE KAZANIRIZ"

Maç sonunda konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Sezon başı olduğu için bu kadar iyi oynayacağımızı beklemiyordum. İnşallah Euroleague'i de bu sene kazanırız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in!

Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beko, Spor

YORUMLAR(3)
GAYSPOR:Ay ama bize gelince hep delikanlı oluyorlar..olsun Fenere serbest
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ASLANSARAY:Fenevbahce bitik bu sene.
Yayından Kaldır
2 2
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:fenerbahce baskettedemi bitti
Yayından Kaldır
2 3
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
23:43 Galatasaray Doğa Sigorta bir yıl daha parkelerde
23:37 Ziraat Türkiye Kupası: Sakaryaspor: 1 - 1074 Çankırıspor: 1
23:30 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
23:16 Beşiktaş Kulübü Divan Kurulundan seçim açıklaması
23:07 Basketbol - Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından
23:01 Obradovic: Anadolu Efes'i tebrik ediyorum
22:51 Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz