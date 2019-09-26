Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in!

Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Basketbol Süper Lig şampiyonu Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Gaziantep Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 79-74 kazanarak kupanın sahibi oldu.

SİMON MAÇIN EN SKORER İSMİ OLDU

Anadolu Efes forması giyen Krunoslav Simon attığı 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe Beko'da Derrick Williams'ın 16 sayı, 4 ribaund, 3 asistlik performansı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

"İNŞALLAH EUROLEAGUE'İ BU SENE KAZANIRIZ"

Maç sonunda konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Sezon başı olduğu için bu kadar iyi oynayacağımızı beklemiyordum. İnşallah Euroleague'i de bu sene kazanırız." dedi.