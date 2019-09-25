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"Cumhurbaşkanlığı Kupası için hazırız"

Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasına ev sahipliği yapacak Gaziantep'in Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, organizasyona hazır olduklarını söyledi.

25.09.2019 12:04
Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasına ev sahipliği yapacak Gaziantep'in Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, organizasyona hazır olduklarını söyledi.
Özbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın akşam Gaziantep'in büyük bir basketbol organizasyonuna ev sahipliği yapacağını hatırlattı.
35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın, yarın Şahinbey Spor Salonu'nda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında yapılacak karşılaşmanın ardından sahibine verileceğini belirten Özbay, "35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası için tüm hazırlıklarımız tamam. Basketbolseverleri yarın Gaziantep'e bekliyoruz." dedi.
Salonun müsabakaya hazır halde maç saatini beklediğini ifade eden Özbay, şöyle konuştu:
"Bu önemli organizasyon için çok sayıda basketbolseverin Gaziantep'teki yerlerini almasını bekliyoruz. Şu an için kentte ciddi bir heyecan var. Ümit ediyorum ki yarın sadece Gaziantep'ten değil Türkiye'nin birçok bölgesinden gelecek taraftarlara güzel bir ev sahipliği örneği sergileyeceğiz."
Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen ve Kerem Baki hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşma, yarın saat 19.00'da başlayacak.

basketbol, Gaziantep, Spor

Kaynak: AA

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