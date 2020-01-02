Haberler » 3. Sayfa » Cumhurbaşkanlığı Logosu ile dolandırıcılık - Haberler

Cumhurbaşkanlığı Logosu ile dolandırıcılık

İnternette Cumhurbaşkanlığı Logosu kullanılarak vatandaşlardan kredi kartı bilgilerini isteyen şahıslar, dolandırıcılıkta yeni bir yönteme başvuruyor.

02.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:41 Cumhurbaşkanlığı Logosu ile dolandırıcılık
İnternette Cumhurbaşkanlığı Logosu kullanılarak vatandaşlardan kredi kartı bilgilerini isteyen şahıslar, dolandırıcılıkta yeni bir yönteme başvuruyor.

Dolandırıcılar vatandaşları dolandırmak için inanılmaz yöntemleri denemeye devam ediyor. Bu sefer de Cumhurbaşkanlığı Logosunu kullanan dolandırıcılar, vatandaşlardan kredi kartı bilgilerini istiyor. Bir internet sitesinde Cumhurbaşkanlığı Logosu kullanan dolandırıcılar, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı adı ile elektrik ve doğalgaz faturalarına yansıtılan TRT payını iade ettiklerini iddia ederek vatandaşlardan kredi kartı numarasını istiyor. Kendilerine para ödeneceğini düşünerek kredi kartı bilgilerini sisteme giren vatandaşlar ise dolandırılıyor. - ANKARA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:58   İYİ Parti'nin ikinci yerel yönetimler çalıştayında "belediyelere kaynak oluşturma yolları" ele... - Haberler
15:54   Japonya'dan Lübnan'a kaçan Carlos Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkarıldı - Haberler
15:54   ORC Araştırma: AK Parti 2018 genel seçimlere kıyasla yüzde 11 oy kaybetti - Haberler
15:54   Somali'deki terör saldırısını, ellerindeki Erdoğan posterleriyle kınadılar - Haberler
15:49   Camide ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında - Haberler
15:35   Libya tezkeresi görüşülürken Davutoğlu cephesinden de bir açıklama geldi - Haberler
15:32   Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete Libya tezkeresi çağrısı: Diplomatik olarak önayak olmalıyız - Haberler
15:21   Libya tezkeresinin oylandığı oturuma Kabine'den hiçbir bakanın katılmaması dikkat çekti - Haberler
15:20   Erdoğan'ın "Muharrem İnce'ye dava açın" çağrısına sadece 9 vekil uydu - Haberler
14:52   Silahlı soyguncu duyduğu ses sonrası arkasına bakmadan kaçtı - Haberler
2.01.2020 16:01:39