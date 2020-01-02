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Cumhurbaşkanlığı Logosu ile dolandırıcılık

İnternette Cumhurbaşkanlığı Logosu kullanılarak vatandaşlardan kredi kartı bilgilerini isteyen şahıslar, dolandırıcılıkta yeni bir yönteme başvuruyor.

02.01.2020 14:45 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:45 Cumhurbaşkanlığı Logosu ile dolandırıcılık
İnternette Cumhurbaşkanlığı Logosu kullanılarak vatandaşlardan kredi kartı bilgilerini isteyen şahıslar, dolandırıcılıkta yeni bir yönteme başvuruyor.
Dolandırıcılar vatandaşları dolandırmak için inanılmaz yöntemleri denemeye devam ediyor. Bu sefer de Cumhurbaşkanlığı Logosunu kullanan dolandırıcılar, vatandaşlardan kredi kartı bilgilerini istiyor. Bir internet sitesinde Cumhurbaşkanlığı Logosu kullanan dolandırıcılar, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı adı ile elektrik ve doğalgaz faturalarına yansıtılan TRT payını iade ettiklerini iddia ederek vatandaşlardan kredi kartı numarasını istiyor. Kendilerine para ödeneceğini düşünerek kredi kartı bilgilerini sisteme giren vatandaşlar ise dolandırılıyor.
(Derya Yetim/İHA)

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Kaynak: İHA

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