Cumhurbaşkanlığı Londra'da "Değişen Ortadoğu'da Türkiye" Paneli Düzenleyecek

09 Aralık 2018 Pazar 15:48



09 Aralık 2018 Pazar 15:48

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen "Değişen Ortadoğu'da Türkiye" paneli, 12 Aralık'ta Londra'da gerçekleştirilecek.Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen "Bugünün Türkiye'si" paneller dizisinin yeni etabı, "Değişen Ortadoğu'da Türkiye'nin Rolü" başlığıyla 12 Aralık tarihinde Londra'da gerçekleştirilecek. Geçen Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'nin hemen öncesinde ilk olarak New York'ta, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya resmi ziyareti sırasında Berlin'de ve geçen Kasım ayında G-20 Zirvesi öncesinde Buenos Aires'te düzenlenen "Turkey Today/ Bugünün Türkiye'si" panellerinin yeni durağı İngiltere olacak. Londra'da Naval and Military Club'ta 12 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek olan panelde, her biri alanında uzman Türk ve İngiliz konuşmacılar İngiliz kamuoyuna Türkiye gündemini anlatacaklar. Panele medya temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşları katılacak.İngiltere'nin önemli düşünce kuruluşlarından Defense and Security Forum'un Başkanı Lady Olga Maitland'ın moderatörlüğünü üstleneceği panelde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülnur Aybet "Ortadoğu Bağlamında Türkiye'nin Batı ile İlişkileri", İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, Sabah Gazetesi Yazarı ve SETA Stratejik Araştırmalar Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın "Türkiye'nin Ortadoğu Politikasındaki Dönüşüm", eski Chatham House Orta Doğu ve Kuzey Afrika Programı Başkanı Dr. Claire Spencer "Brexit Sonrası Türkiye ile Ticari İlişkiler ve Diplomatik Ortadoğu Ajandası" konularını ele alacak. - ANKARA